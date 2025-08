Laudisa: "Da Istanbul fanno una richiesta quantomeno inattesa: per liberare Morata chiedono 8 milioni al Como"

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su gazzetta.it sul caso Alvaro Morata, diviso tra la permanenza in Turchia e il ritorno in Italia, dove è atteso dal Como del connazionale Cesc Fabregas: "Alvaro Morata in gabbia, insieme al Como e al Milan. È incredibile, ma da un mese a questa parte il Galatasaray sta giocando una partita temeraria, con richieste economiche quantomeno esagerate. E ciò determina un blocco che danneggia davvero tutti. Tutto comincia a gennaio quando Morata passa in prestito ai campioni di Turchia in cambio di un pagamento di 6 milioni per la cessione sino a dicembre 2025. Bene, nel frattempo, i turchi non hanno mai pagato i rossoneri. Intanto a giugno la società di via Aldo Rossi ha raggiunto l’intesa con il Como per cedere Alvaro a titolo definitivo per 10 milioni di euro, facendo conto sui 6 milioni concordati con il Galatasaray.

In questa maniera i rossoneri chiuderebbero senza perdite l’operazione congegnata l’estate scorsa con l’Atletico Madrid, appunto, per 16 milioni. Ora, però, da Istanbul fanno una richiesta quantomeno inattesa. Per liberare lo spagnolo chiedono, infatti, 8 milioni al Como. Perché? Vogliono l’indennizzo dei 6 milioni del prestito e il pagamento dello stipendio sin qui riconosciuto all’attaccante. Insomma, vogliono chiudere l’operazione senza spendere un euro".