Comolli attende l'offerta del Milan per Vlahovic come una benedizione

Marco Conterio, esperto di mercato di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sulla situazione Vlahovic: "Il biterrois Damien Jacques Comolli, figlio della filosofia wengeriana, dietro gli occhiali da professore nasconde uno sguardo da Sergente. E pure nel suo impeccabile inglese con la r arrotondata, come duopo per chi nasce in Occitanie, con tono pacato ed educato è stato deciso e fermo. Il direttore generale della Juventus ha già spiegato la linea di comando della flotta bianconera, lui che è stato incaricato dagli alti piani di rimettere il vascello con la prua dritta e di navigare nuovamente verso lidi più ambiziosi. E conquistare i risultati che nella Torino juventina da troppo tempo colpevolmente mancano.

Comolli è stato chiaro sul futuro di Dusan Vlahovic. L'offerta congrua sono i circa 20 milioni di euro da incassare per non fare minusvalenza ma se nella stessa frase c'è la voglia di accogliere ancora Randal Kolo Muani, e pure la confessione che il giocatore non vede l'ora di riprendere il diretto Parigi-Torino, ecco che allora c'è pure un altro atto di coraggio. Trovare una soluzione per Douglas Luiz, pur pentito. Trovare una destinazione a Timothy Weah, pur rinsavito. E una per il serbo, perché non è attualmente immaginabile che Jonathan David che vuol segnare 25 gol possa convivere con il probabilmente rientrante Kolo Muani e con il pesante, per personalità, attenzione, ingaggio, pretese, attese, e scegliete voi l'ordine, Vlahovic. Arriverà il Milan? Sì. Comolli l'attende come una benedizione".