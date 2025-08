Pedullà: "Dialogo fitto tra entourage Vlahovic e il Milan: l'attaccante dà la precedenza ai rossoneri"

vedi letture

La vicenda Dusan Vlahovic rimane ancora irrisolta, anche se il dg bianconero Damien Comolli ha detto che per sbloccarla serve una situazione che accontenti economicamente anche la Juve. La situazione, nei fatti, è invariata: la Juventus attende ancora qualcuno che venga a offrire per il centravanti serbo ma nessuno si è fatto avanti, con la risoluzione che è stata esplorata soprattutto calciatore serbo ma poi ha perso quota. Il Milan sta in agguato proprio per questo anche se, in ogni caso, un ostacolo da affrontare sarà lo stipendio del calciatore.

In merito a tutta questa situazione si è espresso Alfredo Pedullà, ospite a Sportitalia questa mattina: "Oggi c'è stato un dialogo fitto tra l'entourage di Vlahovic e chi rappresenta il Milan. Il centravanti serbo ha detto di voler aspettare il Milan, di voler dare la precedenza al Milan: aveva già avuto dei contatti diretti con Allegri. Abbiamo sempre detto che agosto sarà il mese fondamentale per capire e il giocatore per ora ha rispettato il suo diktat, cioè non accettare delle proposte non gradite. Da quando ha parlato con Allegri, Vlahovic vuole seguire questa strada: la fattibilità dell'operazione dipende dalla sostenibilità. Oggi mi sento di dire: o resta alla Juve o va al Milan. Sul costo del cartellino ci si potrà trovare a metà strada tra 10 e 20 aggiungendo dei bonus".