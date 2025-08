Tragedia in casa Bayern Monaco: è morto il figlio di Ulreich, aveva 6 anni

Una tragedia ha colpito il Bayern Monaco ed in particolare il suo portiere Sven Ulreich, il quale ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte del figlio di sei anni dopo una lunga malattia. Queste il messaggio: "Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa, dopo una lunga e grave malattia. Rendere pubblica questa notizia è per noi una decisione estremamente difficile, ma rappresenta un passo importante per la nostra famiglia, al fine di portare chiarezza sia nel nostro ambiente che di fronte all’opinione pubblica. Insieme a nostra figlia stiamo ora cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita.

Un ringraziamento speciale va alle nostre famiglie, agli amici e all’FC Bayern Monaco per la discrezione e il grande sostegno dimostrati in questi mesi, per noi ha significato moltissimo. Chiediamo con gentilezza al pubblico e ai rappresentanti dei media di avere rispetto e considerazione per la nostra privacy. Preghiamo cortesemente di astenersi da ulteriori richieste o dichiarazioni”.