Mercato Milan: Vlahovic è sempre il preferito di Allegri per l'attacco, Schick e Dovbyk le alternative

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez: in cime alla lista del Diavolo ed in particolare di Massimiliano Allegri c'è Dusan Vlahovic, mentre le alternative che sta valutando il club di via Aldo Rossi sono Schick (Bayer Leverkusen) e Dovbyk (Roma). Lo scrive oggi Il Giornale che spiega che per ora i rossoneri si stanno muovendo a fari spenti per provare ad ingaggiare a condizioni favorevoli la punta serba.

Ma in casa bianconera non hanno intenzione di fare sconti e chiedono 20 milioni di euro per lasciar partire Vlahovic. Del futuro di quest'ultimo ha parlato nelle scorse il direttore generale juventino Damien Comolli: "Se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione".