Morata al Como: quali sono le condizioni che impone il Galatasaray

Una delle situazioni più intricate dell'attuale sessione di calciomercato estiva è quella relativa al passaggio di Alvaro Morata al Como. Il centravanti spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray dal Milan, è stato messo nel mirino dal Como dell'allenatore amico Cesc Fabregas. Il passaggio è però complicato perché, come detto, il calciatore è in prestito in Turchia fino al gennaio 2026. La squadra di Istanbul ha pagato sei milioni per il prestito del calciatore.

Oggi il quotidiano spagnolo Marca riporta quelle che sono le condizioni che il Galatasaray ha messo sul piatto e che il Como deve accettare se vuole Morata. I turchi vogliono un risarcimento di 8 milioni di euro: sei per il prestito pagato e due come parte proporzionale dello stipendio già versato al calciatore. Intanto il Milan e il club lariano si erano messi d'accordo per una cessione a titolo definitivo dal valore di 10 milioni di euro ma senza l'ok del Galatasaray tutto rimane in una situazione di stallo.