Da partente a sorpresa d’estate: il Milan riscopre Okafor?

Tra le varie indicazioni che il Milan si porta dietro dalla tournée in Asia e Australia, dove la squadra rossonero ha affrontato Arsenal, Liverpool e Perth Glory, c'è anche una potenziale rivalutazione di Noah Okafor agli occhi di Allegri e dei dirigenti. Lo svizzero, che ha messo a segno una doppietta sia contro il Liverpool che contro il Perth Glory, si è dimostrato a suo agio in una posizione più centrale. Nel nostro breve commento ai promossi e rimandati infatti per Okafor abbiamo scelto queste parole: "quando lo si avvicina alla porta i gol arrivano, ma non è una sorpresa. Al Salisburgo si è messo in mostra proprio giocando da seconda punta, mentre sembra soffrire un po’ quando viene relegato largo sulla fascia. Oggi un’altra doppietta dopo quella segnata al Liverpool, si diverte a dialogare con Chukwueze e Jimenez in attacco. Chissà che da quasi sicuro partente non cambi il suo status dopo queste prestazioni divertenti".

La considerazione finale è da tenere centrale nei discorsi di mercato che riguarderanno il Milan da qui a fine sessione. Nelle scorse settimane lo svizzero, dopo aver trascorso gli ultimi di sei mesi della scorsa stagione al Napoli in modo poco fruttuoso, ha attirato l'interesse di alcune squadre dal Brasile, del Besiktas, di diversi club in Bundesliga e del Bologna. Da Casa Milan però sono stati chiari: c'è disponibilità a parlarne, ma solo con una formula che garantisca la cessione. Quindi ok al titolo definitivo o ad un prestito con obbligo, mentre le proposte in prestito con diritto di riscatto non sono state prese in considerazione.

Ad inizio mercato Igli Tare è stato chiaro: eventuali interventi sugli esterni d'attacco verranno fatti solo nel caso in cui Okafor e/o Chukwueze dovessero essere ceduti. C'è sì la volontà di ascoltare offerte, ma non la necessità o l'urgenza di doversene sbarazzare a tutti i costi. Anche perché l'ex Salisburgo si è presentato in ritiro con un buon atteggiamento e soprattutto con una forma fisica finalmente adeguata. Sia oggi, ma contro il Perth le analisi valgono poco, e sia contro il Liverpool ha dimostrato di essere sulla buona strada per farsi trovare pronto quando si inizierà a fare sul serio.

L'Okafor di Salisburgo si è visto davvero troppo poco in questi anni in rossonero, ma Allegri non sarebbe di certo contrario a puntarci nel caso in cui dal mercato non arrivasse un'offerta che soddisfi tutti. Partirebbe ovviamente dietro nelle gerarchie, ma il fatto che possa essere utilizzato, ovviamente con caratteristiche diverse, sia al centro che sull'esterno è un altro punto a suo favore. Vedremo se Okafor quest'estate riuscirà a convincere il Milan.