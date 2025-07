Allegri a MTV: "I ragazzi stanno lavorando con entusiasmo e serietà. Bisogna essere bravi a mantenere equilibrio"

vedi letture

Con il 9-0 rifilato al Perth Glory si conclude la tournée estiva del Milan. Massimiliano Allegri, parlando ai canali ufficiali del Club, fa il punto sul lavoro svolto fin qui. Queste le parole del tecnico livornese: “Abbiamo fatto 20 giorni di buon lavoro da quando abbiamo iniziato, anzi 25. Abbiamo fatto un buon tour, delle buone amichevoli con buone prestazioni. Abbiamo lavorato bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Quando riprenderemo il 5 in Italia dovremo pensare che comincerà la stagione e cambierà il tutto”.

Sulla partita di oggi: “I ragazzi stanno lavorando bene e con entusiasmo, che è la cosa più importante. Soprattutto con grande serietà. Di solito l’ultima partita della tournée viene sempre presa un pochino così, invece i ragazzi sono stati molto bravi perché l’hanno presa seriamente. Bisognava fare un buon allenamento, doveva essere una bella serata per lo sport in Australia e siamo contenti”.

Quali sono gli step successivi? “In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto: serenamente e con grande equilibrio. Non esaltarsi quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo”.

La difficoltà è più a livello mentale o a livello fisico? “È più a livello mentale che bisogna essere bravi a mantenere un equilibrio, sapendo che il campionato è una crociera di 38 partite dove bisogna viaggiare sempre alla stessa velocità”.

Che accoglienza avete avuto in questi giorni? “Siamo stati accolti molto bene e con grande entusiasmo, ci sono molti tifosi milanisti e stasera lo stadio era bello pieno. È stata una bella serata, un bell’allenamento e siamo contenti di come abbiamo lavorato. Ora bisogna mettere da parte questo primo mese, bisogna tornare in Italia. Avremo ancora due amichevoli, una a Dublino e una a Londra, e poi avremo una partita importante che è quella della Coppa Italia”.