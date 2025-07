Moretto: "Sono in netto calo le quotazioni di Doué. Il Milan sta valutando di andare su un profilo diverso"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto non solo sul calciomercato in entrata del Milan, parlando dell'affare Doué, ma anche su quello in uscita.

Guéla Doué

"Sono in netto calo le quotazioni di Doué, perché dal punto di vista economico il Milan non è convinto di procedere con questo tipo di operazione. E, inoltre, come vi abbiamo spesso raccontato, per lo Strasburgo costa sui 30 milioni, bonus inclusi, e inoltre i rapporti con il Chelsea, dato che lo Strasburgo fa parte dell'emisfero dei Blues, sono molto freddi. Ad oggi Doué perde quota e il Milan sta valutando di andare su un profilo diverso, soprattutto a livello economico, perché poi eventualmente quello che potrebbe avanzare dal terzino destro il Milan lo potrebbe andare a investire un po' sull'attaccante, un po', eventualmente, su Jashari".