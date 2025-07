Fabrizio Romano: "Il Milan ha un accordo verbale con lo Spezia per il prestito di Comotto"

Il Milan termina la tournée asiatica con qualche certezza in più e la bella sorpresa Christian Comotto, classe 2008 che Allegri ha utilizzato volentieri. Il centrocampista, che oggi è partito dall'inizio contro il Perth Glory, ha trovato anche il gol su rigore con un bel pallonetto. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, conferma la nostra anticipazione sull'ormai trasferimento in prestito di Comotto allo Spezia (clicca qui). Queste le sue parole:

“Il Milan ha un accordo verbale con lo Spezia per il prestito del giocatore per il prossimo anno, per dare priorità assoluta al fatto che Comotto possa giocare con grande continuità: questo è il desiderio di tutti. Al rientro del Milan dalla tournée ci si aspetta che finalizzi questa operazione anche a livello verbale. Chiaramente Comotto sta facendo talmente bene che non escludiamo nessuno scenario. Però ad oggi il Milan ha un accordo verbale con lo Spezia e ci si aspetta che la prossima stagione Comotto la giochi di Serie B, una stagione di formazione con lo Spezia dove hanno già fatto bene in tanti”.