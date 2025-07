Il Sassuolo aspetta una risposta da Adli. Sirene inglesi e spagnole per Chukwueze

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che il Sassuolo aspetta una risposta da Yacine Adli, centrocampista in uscita dal Milan. Il giocatore francese, rientrato a Milanello dopo il prestito alla Fiorentina che ha deciso di non riscattarlo, è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, tanto che in questo inizio di preparazione estiva si sta allenando con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare il Diavolo nelle prossime settimane è Samuel Chukwueze, per il quale restano in piedi soluzioni in Premier League e nella Liga, anche se al momento le squadre interessate all'attaccante nigeriano non stanno andando al di là del prestito con diritto di riscatto.