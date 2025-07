MN - Il trasferimento di Comotto allo Spezia si farà a fine tournée

Christian Comotto è uno dei giocatori che si è messo ieri in mostra nell'amichevole contro l'Arsenal a Singapore: suo, infatti, il rigore decisivo che ha permesso ai rossoneri, sconfitti nei 90 minuti, di vincere almeno la lotteria dei tiri dal dischetto. Ma chi segue il Milan sa che Comotto è un nome che circola già da ben prima di ieri per la fama che si è costruito nei suoi anni all'interno del settore giovanile come nella passata stagione come perno del centrocampo della Primavera.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il giovane classe 2008 si prospetta una stagione di formazione lontano da Milanello. Comotto avrà modo di completare la tournée in Asia e Pacifico con la prima squadra, successivamente, al rientro in Italia, sarà perfezionato il suo trasferimento allo Spezia. Si trasferirà in Liguria in prestito con il Milan però che ha intenzione di mantenere il controllo, un po' come per Camarda. E come per il centravanti anche le motivazioni della scelta sono simili: c'è l'esigenza che il calciatore abbia la possibilità di giocare con continuità e acquisire esperienza.

di Antonio Vitiello