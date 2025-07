Marchetti e i casi Jashari e Morata: "L’estate dei muri alzati (finora)"

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha parlato così del mercato del Milan ed in particolare dei casi Jashari e Morata: "Una cosa analoga accade con Ardon Jashari. Il Milan lo vuole e ha fatto più di un passo, migliorando l’offerta più volte nel corso delle settimane. Il giocatore, da parte sua, ha scelto i rossoneri e lo ha ribadito a più riprese, senza fare gesti eclatanti ma sottolineando con forza la propria posizione anche di fronte ai propri dirigenti. Ma il Bruges – anche in maniera pubblica attraverso le interviste di questi giorni – continua a rispondere: ci sono offerte più alte dalla Premier League. 'O pagate quanto gli inglesi, oppure se proprio vuole andare via, che scelga la Premier'. Un messaggio chiaro. La volontà del ragazzo, per ora, non incide. Vista dal punto di vista della società belga non fa una piega, ma il Milan ha fatto un’offerta molto importante: la seconda in assoluto per un giocatore che gioca nella Jupiter League. Un trasferimento storico insomma. E da questo punto di vista, se da una parte ci sono le ragioni del club che vende, non può non essere presa in considerazione l’offerta rossonera. Ma - come detto - finora nulla da fare.

Morata è un altro caso simbolico. Vorrebbe lasciare il Galatasaray, ha già l’accordo con il Como, ha costruito una via d’uscita. Ma per liberarlo serve che il Milan, che detiene il suo prestito, trovi un’intesa con i turchi. Il Gala, forte del fatto di aver esaudito in passato tutte le richieste di chi c’era prima (pensate al trasferimento di Osimhen), ora di fatto pretende lo stesso tipo di rispetto. O meglio: ne pretende anche di più. Nessuno sconto, anzi voglio essere pagato. Addirittura, nonostante l’arrivo del nigeriano, dicono che Morata è un titolare e che quindi non possono lasciarlo andare tanto volentieri".