Jashari, continua il braccio di ferro col Brugge: non convocato per la partita di campionato di domani

Ardon Jashari, senza nessuna sorpresa, è nuovamente assente dai convocati del Brugge per il campionato. Domani la squadra nerazzurra affronta il Mechelen in trasferta alle 20:45.

Lo svizzero, che quest'estate si è allenato solo un paio di volte nel centro sportivo del Club Bruges, non perde occasione per ribadire ai propri dirigenti la sua volontà: vuole andare al Milan. Il centrocampista nelle scorse ore è volato in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello, impegno che aveva preso ormai da mesi e che il Brugge aveva accettato quando ancora i rapporti non erano così tesi.