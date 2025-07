Dg Juventus: "Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata"

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, si è così espresso alle testate presenti a pranzo al Jhotel in una riunione di pianificazione con il responsabile della Comunicazione del club Riccardo Coli sul futuro di Dusan Vlahovic, accostato, in maniera molto seria, anche al Milan: "Vlahovic può andare via se arriva un’offerta adeguata, siamo d’accordo. Ma al momento non è arrivata".

LE ULTIME SU VLAHOVIC AL MILAN

A circa un mese dalla fine del calciomercato, sono ancora diverse le lacune che il Milan deve colmare per fare in modo di consegnare a Massimiliano Allegri una squadra che sia il più possibile completa. Tra i tasselli mancanti della rosa c'è sicuramente quello relativo all'attaccante: al momento l'unico centravanti è Santiago Gimenez e serve un profilo a lui complementare, come ammesso dallo stesso Igli Tare già diverse settimane fa, per avere un reparto che sia il più possibile completo.

In questo senso il nome in cima alla lista sembra essere Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo piace ad Allegri che lo ha già allenato, conosce benissimo la Serie A e potrebbe essere un'occasione, visto che è in rotta con la Juventus. In scadenza nel 2026, può essere ceduto a prezzo di saldo. Il tema viene affrontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che titola: "Juve, Vlahovic via per 20-25 milioni". E poi nel sottotitolo: "Comolli spera di cedere in fretta il serbo, che è separato in casa, ma nessuno sconto al Milan". Secondo la rosea, il Diavolo farà capolino dopo Ferragosto se la situazione dovesse rimanere invariata.