MN - Parla l'agente di Schick: "Il trasferimento al Milan quest'estate non lo escludo"

vedi letture

L'ex attaccante della Repubblica Ceca Pavel Kuka, oggi agente Patrik Schick, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in merito al futuro dell'attaccante del Bayer Leverkusen, il cui nome è stato accostato anche al Milan nel corso di questo calciomercato.

I più forti giocatori al mondo giocano quasi tutti in Premier League se facciamo eccezione per il Real, il Barca, il PSG e l'Arabia Saudita. Come mai Schick non è mai conteso dalle big inglesi?

"Tutto può accadere... lui poi in passato era già stato in trattativa con il Manchester United. Ma il lato sportivo è determinante e al Bayer Leverkusen ha lottato per e vinto la Bundesliga aggiungendoci la Coppa di Germania. Lì ha vinto il Double... arrivando ad un passo dal Triplete. Alla BayArena poi gioca anche la Champions... i soldi del trasferimento e l'ingaggio non sono tutto. Detto ciò il trasferimento al Milan quest'estate non lo escludo."

di Alessandro Schiavone