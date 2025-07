Tutti vogliono scappare dal Brugge, Ordonez come Jashari. L'allenatore: "Vedremo come andrà a finire"

In casa Club Brugge scoppia un altro caso simile a quello di Ardon Jashari che da settimane ormai ha chiesto la cessione al Milan: anche Joel Ordonez, difensore ecuadoriano, ha fatto infatti sapere al club che non intende allenarsi e giocare con la squadra belga in quanto vuole trasferirsi al Marsiglia. Il giocatore ha comunicato di avere ancora male al bicipite femorale e non vuole mettere a rischio il suo trasferimento. L'ultima offerta dei francesi supera i 30 milioni di euro, ma per il Club Brugge la proposta è ancora troppo bassa. Lo riferisce Het Laatste Nieuws.

L'allenatore Nicky Hayen ne parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Mechelen, partita per cui né Ordonez e né Jashari sono stati convocati: "No, non è una mossa intelligente. Ma dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo. Joel ha problemi con il bicipite femorale da un po'. E per di più, sta pensando a un trasferimento. Il club mi ha informato. Vedremo come andrà a finire".