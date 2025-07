esclusiva mn Kuka (agente Schick): "Il Milan lo vuole? Per ora sono solo rumours ma a lui piacerebbe andare. Non escludo niente"

L'ex attaccante della Repubblica Ceca Pavel Kuka, oggi agente Patrik Schick, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in merito al futuro dell'attaccante del Bayer Leverkusen, il cui nome è stato accostato anche al Milan nel corso di questo calciomercato.

Sulle probabilità di Patrik Schick di tornare in Italia già da questa estate con il Milan che lo sta seguendo:

"Nel calcio può succedere di tutto. Però piano: Patrik ha un contratto di due anni ancora con il Leverkusen. Vediamo quello che succederà in futuro. Anche se tutto è possibile. Personalmente ritengo difficile una sua partenza quest'estate perché il Leverkusen ha già ceduto tanti giocatori. Sportivamente sarebbe un colpo duro se oltre ai giocatori che sono andati via (Wirtz, Xhaka, Tah e Frimpong ndr) il club cedesse anche uno dei più forti che sono rimasti in rosa come Schick."

Vlahovic è la prima scelta di Allegri. Ma il Milan tiene davvero d'occhio anche il suo assistito Schick?

"Sì anche se nel calcio ci sono sempre tanti rumours. È vero che ci sono un paio di club che lo vorrebbero. È solo la mia opinione ma Patrik è uno dei più forti giocatori al mondo in questo momento. Basta pensare alla sua media per minuti giocati e tutto ciò senza battere i rigori. Se lo avesse fatto oggi magari avrebbe più gol all'attivo di Kane , Haaland e Lewandowski. Patrick è un attaccante completo e ... sottovalutato."

Ma il Milan potrebbe permetterselo?

"Penso di sì."

Ma lui rinuncerebbe alla Champions League per venire in un Milan senza coppe?

"A lui piacerebbe andare al Milan poco importa quando. E poi per i rossoneri avere un calciatore come il Patrik Schick attuale sarebbe un colpaccio. Per un giocatore dalle sue indubbie qualità poi il costo del cartellino non è caro."

I più forti giocatori al mondo giocano quasi tutti in Premier League se facciamo eccezione per il Real, il Barca, il PSG e l'Arabia Saudita. Come mai Schick non è mai conteso dalle big inglesi?

"Tutto può accadere... lui poi in passato era già stato in trattativa con il Manchester United. Ma il lato sportivo è determinante e al Bayer Leverkusen ha lottato per e vinto la Bundesliga aggiungendoci la Coppa di Germania. Lì ha vinto il Double... arrivando ad un passo dal Triplete. Alla BayArena poi gioca anche la Champions... i soldi del trasferimento e l'ingaggio non sono tutto. Detto ciò il trasferimento al Milan quest'estate non lo escludo."

di Alessandro Schiavone