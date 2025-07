Il Milan non molla Jashari, ma si dà un ultimatum: o si chiude entro pochi giorni o stop alla trattativa

La lunga telenovela sul futuro di Ardon Jashari va avanti, ma non per molto: il Milan non molla la presa, anzi insiste per arrivare al centrocampista svizzero, però la trattativa non può andare avanti all'infinito e dunque, in un senso o nell'altro, entro pochi giorni si dovrà arrivare ad un punto. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Club Brugge continua a fare muro e, anche se non ufficialmente, ha detto no anche all'ultima offerta milanista da 33,5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili.

SOLO MILAN - Nonostante l'ennesimo rifiuto, il Milan è ancora alla finestra, con la speranza che possa presto arrivare il sì dei belgi che sanno bene che la volontà di Jashari è solo una, cioè trasferirsi a Milanello. Il giocatore sta spingendo ormai da settimane per vestire la maglia rossonera e ha già comunicato più volte al Club Brugge di non voler più giocare in Belgio. Il club di via Aldo Rossi, però, non può aspettare all'infinito e quindi si è dato una sorta di ultimatum: venerdì l'ad Giorgio Furlani rientrerà in Italia con la squadra dopo la tournée in Asia e Australia e tirerà le somme.

DENTRO O FUORI - Siamo al dentro o fuori entro pochi giorni quindi, anche perchè il tempo stringe e se il Milan vorrà andare su altro profilo per rinforzare il centrocampo dovrà necessariamente muoversi in fretta. Jashari resta per ora la primissima scelta e il preferito: sia per il ds Igli Tare che per il tecnico Massimiliano Allegri, lo svizzero ha infatti doti che non riconoscono nei centrocampisti attualmente in rosa e neppure negli altri mediani sul mercato. Per questo motivo stanno insistendo ormai da mesi per convincere il Club Brugge a lasciarlo andare.