Il Lecce autorizza Baschirotto alle visite mediche con la Cremonese. Se le passa, affronterà il Milan alla prima

"L’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore Federico Baschirotto a sostenere le visite mediche presso l'U.S. Cremonese. Il calciatore lascerà il ritiro di Bressanone in giornata". Se supererà i controlli in clinica, il difensore giocherà alla prima giornata contro il Milan con la maglia della Cremonese.

LE PAROLE DEL DS DELLA CREMONESE

Nelle scorse ore, il ds della Cremonese Simone Giacchetta aveva così parlato dello stesso Baschirotto e più in generale del mercato del club: "Questo sarà un mercato molto difficile, soprattutto per l'ultima delle neo promosse come siamo noi. Stiamo cercando di percorrere una strada anche grazie al nostro allenatore Nicola, specialista di salvezze.

Qualche nome? Zerbin è in viaggio per venire qui, è una trattativa ben avviata. Baschirotto? Un'altra situazione interessante, è ancora presto per dare un senso definitivo all'operazione, ma c'è un alto gradimento per il giocatore. Inoltre ha anche un trascorso nelle giovanili della Cremonese. Sanabria? Ci piace, è un giocatore di alto livello. Ma lo avvicinano alla Cremonese perché è già stato allenato da Nicola al Torino. Vediamo, ma non ci siamo ancora parlati. Okereke è tornato e si sta impegnando molto in questo ritiro. Deve dimostrare molto a sé stesso, ha grandi potenzialità, vedremo nei prossimi giorni quali saranno le scelte definitive".