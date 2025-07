Il Club Brugge si sente in una posizione di vantaggio: ha già preso l'eventuale sostituto di Jashari

Continua la guerra fredda Brugge-Milan a mezzo stampa, questa volta con un capitolo firmato da Belgio. Su HLN.be si legge di un fastidio marcato per le dichiarazioni di Scaroni di oggi e della grande pressione che il Milan e l'entoruage del calciatore mettono per arrivare alla conclusione della trattativa, ma i belgi si sentono in una posizione di forza.

HLN riporta che, nonostante le indiscrezioni della stampa italiana sul fatto che il giocatore abbia rifiutato le proposte dalla Premier ed è convinto solo del Milan, il Brugge non si lascia né innervosire e né prendere per la gola. Al massimo la "commedia dell'arte" (testuali parole, ndr) intentata dall'Italia provoca qualche leggero fastidio nella sede nerazzurra, senza però smuovere nulla: al Brugge sono convinti di essere in una posizione di vantaggio anche perché hanno già preso il sostituto, Aleksandar Stankovic dall'Inter. Non c'è bisogno di vendere per poi tornare sul mercato.