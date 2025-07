Il Napoli vuole fare un altro tentativo per Musah: per il Milan è cedibile

Riavvolgendo il nastro di circa un mese o un mese e mezzo, ci possiamo ricordare della trattativa sull'asse Milano-Napoli per portare dai rossoneri ai partenopei Yunus Musah. Il centrocampista americano era uno degli obiettivi di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo che ha la necessità di avere un calciatore nel ruolo di vice Anguissa: i club erano arrivati veramente molto vicini all'accordo, con i Campioni di Italia che mettevano sul piatto tra i 20 e i 25 milioni ma poi era saltato tutto.

Il passaggio di Musah al Napoli potrebbe essere stato solo rimandato. Questa mattina, infatti, i colleghi di Repubblica - Napoli hanno riportato come dal vertice avuto a Ischia nei giorni scorsi con i protagonisti del mercato azzurro, sarebbe emerso nuovamente il nome di Yunus Musah. Per questo il Napoli è pronto a fare un altro tentativo per lo statunitense che, come viene sottolineato all'interno del pezzo, è un gicoatore che il Milan considera come cedibile.