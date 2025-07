Artem Dovbyk è stato proposto al Milan: costa almeno 40 milioni

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sull'attacco: "Il Milan sta lavorando sotto traccia da diverse settimane, e siamo stati anche fra i primi, i primissimi, a raccontarlo qui, sul canale, sta lavorando sotto traccia per Dusan Vlahovic. Una pista che il Milan sta tenendo viva con contatti costanti con l'entourage, ma una pista comunque che il Milan vuole cogliere nel caso in cui quando questo tipo di soluzione possa diventare veramente un'opportunità di mercato. E per opportunità di mercato intendo che dal punto di vista economico può essere una soluzione accessibile per il Milan. Quindi bisognerà capire quanti soldi chiederà la Juventus per Vlahovic, sapendo che Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e uno stipendio molto elevato. Vlahovic non rinnoverà e se non partirà quest'estate lascerà la Juventus a zero. Quindi la Juventus è consapevole di avere un problema in casa. Quindi il Milan sta prendendo tempo con Vlahovic in attesa che poi questo tipo di profilo possa diventare un'opportunità. Però parallelamente sta lavorando anche su altri profili, altri nomi.

Ne stanno uscendo diversi. Io vi posso confermare che il Milan sta sondando diversi club, anche importanti, per capire se si riesce ad arrivare ad alcuni nomi in prestito con diritto di riscatto, però c'è sempre da considerare lo stipendio, se l'altro club è aperto a lasciar partire il proprio attaccante in prestito con diritto di riscatto. Quindi ci sono diversi fattori, però comunque il Milan in queste settimane sta parallelamente lavorando anche su queste tipo di soluzioni.

Tengo sempre il nome di Arokodare, perché è un nome che è stato proposto al Milan e che il Milan tiene lì qualora altre possibilità non dovessero diventare reali. Però il nome che vi faccio stasera è un nome nuovo, perché è stato proposto al club rossonero il nome di Artem Dovbyk, che come sapete può lasciare la Roma qualora dovesse arrivare una proposta davvero interessante a livello economico. Le cifre in questo momento sono fuori mercato, però bisogna capire perché Dovbyk costa almeno 40 milioni di euro, però bisogna capire da inizio agosto fino alla fine poi come si può sviluppare il mercato. Quindi intanto vi dico che è stato proposto il nome di Dovbyk tramite alcuni intermediari e vedremo se questo tipo di soluzione può prendere corpo in un modo o nell'altro".