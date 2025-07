Milan, per Tuttosport Pulisic è ad un passo dal rinnovo fino al 2029

Christian Pulisic è ad un passo dal rinnovo fino al 30 giugno 2029 con il Milan. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina che aggiunge che per l'attaccante americano è pronto anche un aumento dell'ingaggio che passerà dagli attuali 4 milioni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'attuale contratto con il Diavolo dell'ex Borussia Dortmund e Chelsea scade nel 2027.

Intervistato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport, Pulisic ha dichiarato su Max Allegri: "Secondo me ha iniziato nel modo giusto. È un tecnico che ha allenato tanti campioni, sa come parlare ai calciatori, come creare il giusto feeling con la squadra, e si sta concentrando sul dare al Milan una compattezza difensiva importante, una caratteristica indispensabile per riuscire poi a creare le occasioni per segnare. Se vogliamo migliorare non possiamo concedere tante reti come la passata stagione. È qualcosa su cui dobbiamo stare attenti e lavorare. Non solo i difensori, ma tutta la squadra perché si difende tutti insieme".