Stallo Como-Galatasaray per Morata, per Gazzetta il Milan "rischia" più di tutti: i motivi

Carlo Laudisa, su gazzetta.it, racconta di come ormai da un mese il Galatasaray stia tenendo sotto scacco Como e Milan ormai da un mese per quanto riguarda la questione Alvaro Morata, bloccando un'operazione già definita con richieste economiche ritenute esagerate. Lo spagnolo, dal canto suo, sta facendo davvero di tutto per lasciare la Turchia.

Chi rischia più di tutti però, secondo l'edizione online della rosea, è proprio il Milan: se lo stallo dovesse prolungarsi nel tempo allora il Como potrebbe cambiare obiettivo per l'attacco condizionando anche la ricerca del centravanti da parte dei rossoneri. A Casa Milan si sta seguendo con attenzione questa situazione per far sì che lo strappo con i turchi venga ricucito per permettere a Morata di accasarsi alla corte di Fabregas.

Anche perché, scrive Laudisa, nonostante l'accordo con il Galatasary siglato a gennaio (prestito oneroso di un anno da 6 milioni di euro) i turchi non hanno mai pagato i rossoneri: a giugno il Milan ha raggiunto con il Como l'intesa per 10 milioni di euro a titolo definitivo. Da Istanbul però ora la richiesta è abbastanza singolare: per liberare Morata chiedono al Como 8 milioni di euro come indennizzo dei 6 milioni del prestito ed il pagamento dello stipendio fin qua versato a Morata.