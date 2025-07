MN - Lo Strasburgo non ha intenzione di abbassare la sua richiesta per il cartellino di Doué

Il Milan continua a lavorare a fari spenti per Guéla Doué dello Strasburgo, da sempre la prima scelta di Max Allegri e dirigenza per la fascia destra, ma dalla Francia continuano a non arrivare buone notizie.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, lo Strasburgo non ha intenzione di abbassare la sua richiesta per il cartellino di Guéla Doué. Il club francese ha puntato i piedi per terra e non sembrerebbero esserci margini per ammorbidire la sua posizione, che resta la stessa dell'inizio: o ci verrà presentata un'offerta da 30 milioni di euro per il terzino ivoriano o non si siederà neanche al tavolino per trattare.

di Pietro Mazzara