Bondo e Terracciano possono lasciare il Milan: entrambi sono in trattativa con la Cremonese

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto non solo sul calciomercato in entrata del Milan, parlando dell'affare Doué, ma anche su quello in uscita.

Guéla Doué

"Sono in netto calo le quotazioni di Doué, perché dal punto di vista economico il Milan non è convinto di procedere con questo tipo di operazione. E, inoltre, come vi abbiamo spesso raccontato, per lo Strasburgo costa sui 30 milioni, bonus inclusi, e inoltre i rapporti con il Chelsea, dato che lo Strasburgo fa parte dell'emisfero dei Blues, sono molto freddi. Ad oggi Doué perde quota e il Milan sta valutando di andare su un profilo diverso, soprattutto a livello economico, perché poi eventualmente quello che potrebbe avanzare dal terzino destro il Milan lo potrebbe andare a investire un po' sull'attaccante, un po', eventualmente, su Jashari".

Ardon Jashari

"Il Milan continua a lavorare sulla pista Jashari. È un pallino assoluto della dirigenza rossonera. Jashari è in attesa che questa situazione con il Bruges si sblocchi. Vedremo insomma se poi il Milan sceglierà di fare un altro passo e ad oggi siamo ancora fermi. L'ottimismo del Milan della scorsa settimana, dello scorso fine settimana, è stato vano, perché alla fine l'operazione non si è sbloccata. Sono successe determinate situazioni che hanno portato a questa fase di empasse. Vedremo se per il Bruges la situazione può cambiare qualora il Milan dovesse fare un ulteriore passo in avanti".

Warren Bondo e Filippo Terracciano

"Vi confermo che Bondo e Terracciano sono in trattativa con la Cremonese. E vi dico anche che uno dei due può lasciare il Milan in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Però ad oggi la Cremonese è forte sia su Bondo che su Terracciano".