Paganini: "Il Milan è da settimane che ha contatti con Vlahovic"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sui temi del giorno a Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio.

Qual è l'agenda di mercato della Juve ora? E il futuro di Vlahovic?

"Lo diciamo da mesi, quando hai una priorità che è cedere giocatori importanti come Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Weah e Vlahovic, le cui cifre sono ben oltre 150 mln, la priorità è non svendere. Ma le altre società rimangono lì alla finestra. Il Milan è da settimane che ha contatti con Vlahovic, perché sa che il giocatore vuole tornare con Allegri e magari gli ultimi giorni di mercato non danno alla Juve i 20 mln richiesti ma la contropartita Thiaw. E attenzione a non ripetere un caso Vlahovic. Per questo devono rinnovare ora con Yildiz, perché ci sono tante big sul turco già ora".

Cosa aggiunge su Comolli?

"Diamogli il beneficio del dubbio, però Chiellini doveva avere un ruolo più operativo. Magari lo rivestirà a breve, ma perché prendi Modesto? Che vuol dire direttore tecnico? E prendi pure un ds? Diventa un ministero così. La Juventus avrebbe bisogno di un uomo mercato che conosce le dinamiche del calcio italiano e non ce l'ha ora. Avrei preso uno come Massara. E' uno da Juve, non lo senti mai ma lavora e conosce in Italia e all'estero. Se non prendi lui, prendi Sartori. Comolli deve apprendere, ma alla Juve di tempo non ne hai e devi sbagliare il meno possibile".

Come vede la Juve ora?

"La Juve è arrivata quarta e rimane in quella posizione per ora. Si spera poi che possa mettere a segno i colpi che ha in canna da qui al 1° settembre, ma parliamo della Juve, che ha una proprietà molto forte, che se vuole investire lo fa. Ora va tradotta questa forza economica nel non svalutare gli uomini in u