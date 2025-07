Di Biagio: "Penso che alla fine Vlahovic andrà via dalla Juve e chi lo prenderà farà un grande affare"

L'ex giocatore Luigi Di Biagio ha parlato così del possibile passaggio di Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan ai microfoni di Sky: "Per quello che si è creato negli anni credo sia il caso che lui non resti alla Juve. Penso che sia un grandissimo giocatore, con un potenziale se vogliamo inespresso. Ci si aspettava qualcosa in più, penso che alla fine andrà via, e chi lo prenderà farà un grande affare. L’ingaggio è alto, ma è un ragazzo del 2000 e può esplodere in maniera definitiva.

A Firenze aveva fatto grandi cose? Alla base di tutto ci sta quanto è stato pagato e il suo ingaggio. La valutazione di un giocatore dipende da queste cose: a Firenze vengono messe in evidenza le cose positive, la maglia della Juve pesa tantissimo. Con Thiago Motta non ha funzionato? Io penso che un allenatore si debba mettere al servizio dei giocatori, sfruttarne le caratteristiche. Thiago Motta chiedeva un lavoro che pensava potesse fare, ci sono state difficoltà. Però si torna lì: se fosse stato pagato 10 milioni e avesse guadagnato 2 milioni all’anno, le valutazioni dei tifosi sarebbero state molto diverse”.