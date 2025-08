Loftus non si illude dopo la tournée: "Calcio d'estate, lo sappiamo bene. Ma il Liverpool..."

vedi letture

Tra i giocatori più positivi di questa prima metà di preparazione alla stagione del Milan, c'è sicuramente Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha vissuto una stagione durissima l'anno scorso, per via degli infortuni, ma quest'anno la dirigenza ha messo subito in chiaro di voler puntare su di lui e anche Massimiliano Allegri ha dato seguito alle parole di Igli Tare mettendolo in campo tre volte su tre dall'inizio, anche ieri quando è stato dato più spazio a chi ha giocato meno. Le risposte in campo sono state molto positive.

Loftus ha parlato a Repubblica: un estratto delle sue dichiarazioni. Le parole di Loftus-Cheek che non si fa ingannare dalle vittorie in amichevole contro Liverpool e Perth, volando basso: "Bisogna essere cauti, si tratta di calcio d'estate e lo sappiamo bene. Ma resta il fatto che il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo ed è sempre difficile vincere contro di loro. La cosa positiva è che abbiamo giocato molto bene in una partita davvero complicata".