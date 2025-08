Ag. Allegri: "Non c'è alcun di timore da parte di Max sul completamento della squadra"

Massimiliano Allegri è tornato con grande voglia e fame ad allenare e in particolare ad allenare il Milan, che aveva salutato nel 2014 dopo aver vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Il tecnico di Livorno è molto motivato e ieri sera, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il suo agente Giovanni Branchini che ha parlato anche dell'allenatore rossonero legandoci discorsi sul calciomercato e in particolare sulla lunga ed estenuante trattativa per Ardon Jashari. In questo senso Branchini ha voluto fare un po' di chiarezza.

Le parole di Giovanni Branchini: "Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. È un giocatore interessante che Milan sta cercando di acquistare con offerte importanti. Non c’è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Siete così sicuri che Jashari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante, ma non l’undicesimo che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d’accordo su questa operazione. L’offerta è serissima”.