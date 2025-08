Bartesaghi fa assist a Leao, Rafa lo sprona: "Così ti voglio!"

L'asse Davide Bartesaghi-Rafael Leao si è messa in mostra ieri nella gara vinta dal Milan contro il Perth Glory. L'ultimo dei nove gol che i rossoneri hanno rifilato alla squadra australiana, a margine dell'ultimo test del Diavolo nella sua tournée estiva tra Asia e Pacifico, ha portato la firma del numero 10 portoghese. Un bel gol di testa in contro tempo di Rafa che ha sfruttato una bella palla messa dalla sinistra da Davide Bartesaghi, che è poi corso ad abbracciare per ringraziare.

I ringraziamenti sono andati avanti anche via social. Infatti, Leao negli scorsi minuti ha pubblicato una storia che lo ritrae dopo il gol con Bartesaghi. L'immagine è accompagnata anche da una frase che sa tanto di incoraggiamento per il compagno più giovane che quest'anno si misurerà con la prima stagione tra i grandi: "Così ti voglio!". Un messaggio semplice e da social ma che in qualche modo denota la volontà di Leao di essere sempre più leader e esempio all'interno dello spogliatoio.