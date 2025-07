live mn Leao: "È cambiato tutto, quest'anno saremo una squadra. Allegri ha già vinto al Milan"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Domani è in programma l'ultima delle tre amichevoli in calendario nella tournée estiva rossonera tra Asia e Pacifico. Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria per 4-2 contro il Liverpool, domani il Diavolo gioca in Australia per affrontare il Perth Glory. Oggi in conferenza stampa interviene, accanto al tecnico Massimiliano Allegri, anche il numero 10 rossonero Rafael Leao, che presenta la sfida che si giocherà domani alle ore 12.20 in diretta su Milan Tv. Le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Gazzetta.it.

Cosa ti aspetti dalla partita di domani?

"Mi aspetto una buona partita contro una buona squadra. L'allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. Bisogna cercare di prepararci bene, 45' o 90', cercare di vincere, ma l'obiettivo è arrivare pronti per l'inizio del campionato. Noi daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory"

Quanto carica l'affetto dei tifosi australiani del Milan?

"Ce ne sono davvero tanti e il loro calore si sente. È molto bello per noi giocare in queste condizioni. Siamo molti felici di aver avuto questa accoglienza e cercheremo di ripagare i tifosi con una bella prestazione contro il Perth"

Cosa vi ha dato Allegri?

"Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti che sono qua da tempo. Stiamo costruendo la squadra, con lo spirito giusto che aiuta anche quando non giochiamo bene. Rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest'anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra"

Ti piacerebbe tornare a Perth a febbraio per Milan-Como?

"Non è ancora ufficiale e posso dire poco, ma se giocassimo di nuovo qui sarebbe molto bello perché avremmo molti tifosi e sarebbe bello".