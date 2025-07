MN - Previsto turnover contro il Perth: spazio a chi ha giocato meno

Nella giornata di domani il Milan giocherà la sua terza e ultima amichevole prevista dalla tournée in Asia e Pacifico. Dopo la sconfitta di misura contro l'Arsenal e la vittoria convicente contro il Liverpool, i rossoneri domani alle ore 12.20 italiane si troveranno di fronte l'avversario sulla carta più facile: il Perth Glory che è ultimo al momento nel campionato australiano. La partita si giocherà all'HBF Park di Perth e verrà trasmessa in diretta sul canale tematico rossonero, Milan Tv.

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, per la gara di domani il tecnico Massimiliano Allegri sta pensando a un turnover con la possibilità di far giocare dall'inizio chi ha avuto meno spazio nelle prime due gare. In questo modo alcuni giocatori avranno la possibilità di mettere minuti nelle gambe. In particolare ci saranno dall'inizio il nuovo acquisto Pervis Estupinan, il suo omologo di destra Alex Jimenez, il centrocampista Warren Bondo e gli attaccanti Noah Okafor e Samuel Chukwueze.

di Pietro Mazzara