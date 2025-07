Ordine: "Il Bruges dice: 'Noi non rispondiamo al Milan, ma vediamo se troviamo nel frattempo una pari offerta in Premier League'"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan: "L'ago della bilancia è Jashari e il suo management. Il Milan ha ritoccato in su la sua offerta, il Bruges ufficialmente non ha risposto, ma ha fatto capire che è un no; secondo lo staff di Jashari, l'offerta del Milan è pari alla richiesta del Bruges. Ma il Bruges ha fatto questa operazione: 'noi non rispondiamo, ma vediamo se troviamo nel frattempo una pari offerta in Premier League' e si dice pronto per fare delle consultazioni in Inghilterra. Se Jashari continua a tenere il punto, cioè di andare solo e soltanto al Milan, a quel punto il Bruges dovrà prima o poi sedersi al tavolo e cederlo al Milan. L'unica controindicazione è che, per dispetto, potrebbero far arrivare tardi Jashari a Milanello".

Il punto su Jashari

L'offerta del Milan per Jashari è strutturata nella seguente modalità: 33,5 milioni di parte fissa più 2 milioni in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri almeno una volta nei prossimi cinque anni; gli altri due milioni restanti, per arrivare ad un pacchetto complessivo di 38 milioni, sono più complicati. Si tratta, dunque, di 35,5 milioni di euro praticamente garantiti per arrivare ad un totale di 38 milioni di euro, a fronte di uno Jashari che, solo un anno fa, veniva pagato 6 milioni di euro dal Bruges al Lucerna e che sta facendo di tutto per trasferirsi in rossonero. Il Bruges non ha ancora rifiutato ufficialmente, ma è questo ciò che fanno intendere i dirigenti del club belga. Il Milan, però, non demorde: ha intenzione di riallacciare i rapporti diplomatici per provare a portare a termine la trattativa più complicata dell'anno.