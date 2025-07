Gimenez sabato al De Kuip per salutare il Feyenoord nell'intervallo di un test amichevole

vedi letture

Santiago Gimenez tornerà al De Kuip di Rotterdam. Non è la prima volta che lo farà da quando ha lasciato il Feyenoord perché aveva sfidato i suoi ex compagni negli spareggi di Champions League giocati (e persi) con la maglia del Milan pochi giorni dopo il suo trasferimento in Italia. Questo sabato 2 agosto, però, il centravanti messicano farà ritorno nello stadio che è stata la sua casa per tre anni come ex campione del club e amico, ricevendo il tributo dai suoi ex sostenitori.

Come si legge sul sito ufficiale del Feyenoord, El Bebote è atteso al De Kuip sabato 2 agosto per la gara amichevole contro il Wolfsburg. All'intervallo della sfida è in programma un giro di campo di Gimenez che saluterà i tifosi. Poi, prenderà parte, insieme ad altri illustri ex, alla tipica foto delle leggende che si scatta ogni anno. Due giorni dopo, lunedì 4 agosto, Gimenez è atteso a Milanello per cominciare la sua stagione, che inizia in ritardo in virtù delle vacanze post Gold Cup.