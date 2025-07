Milan-Como in Australia a febbraio? Manca l’ok della UEFA

Milan-Como, match di Serie A, si giocherà a febbraio in Australia e più precisamente a Perth? Le chance che questa partita si giochi lontano da San Siro sono sempre più importanti. Per il via libera definitivo, manca l'ok della UEFA, mentre nei giorni scorsi è arrivato quello del governo locale. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il Milan, che si trova ora a Perth, sta ricevendo grande affetto dai tifosi australiani i quali sperano di poter vedere la squadra di Allegri affrontare quella di Fabregas in una gara ufficiale e non solo in un'amichevole come quella di oggi contro il Perth Glory.

Intervenuto ieri in conferenza stampa in vista del test odierno, Rafael Leao ha risposto così ad una domanda sulla possibilità che Milan-Como si giochi a Perth: "Non è ancora ufficiale e posso dire poco, ma se giocassimo di nuovo qui sarebbe molto bello perché avremmo molti tifosi e sarebbe bello".