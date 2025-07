L’Al Ittihad spinge forte per Bennacer: pronti 12 milioni per il Milan. L'algerino riflette

L’Al Ittihad spinge forte per arrivare ad Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dal Milan visto che è fuori dal progetto tecnico di Max Allegri. Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che il club arabo, in cui milita N’Golo Kantè che si starebbe spendendo in prima persona per convincere il collega a sbarcare in Saudi Pro League, è pronto a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro per il club di via Aldo Rossi, mentre al giocatore algerino è stato proposto un triennale da 8-10 milioni a stagione.

Bennacer si è preso qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma la tentazione è crescente anche perchè da club europei non è arrivato finora nulla di concreto, se non qualche sondaggio dalla Turchia e dalla Russia. Il Marsiglia, squadra in cui ha giocato in prestito gli ultimi mesi, avrebbe voluto riprenderlo in prestito per un altro anno, con il Diavolo avrebbe dovuto contribuire al pagamento del suo elevato ingaggio da 4,2 milioni di euro, soluzione questa però sgradita al club di via Aldo Rossi, che invece ha già dato il via libera al trasferimento in Arabia.