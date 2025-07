Mercato Milan, Tuttosport: "Da Bennacer c'è l'assist per Jashari"

Il Milan insiste per arrivare ad Ardon Jashari, che da settimane ormai spinge con il Club Brugge per trasferirsi in rossonero. Per ora però i belgi fanno muro e hanno detto no all'ultima offerta milanista da 38 milioni di euro, bonus inclusi. Da capire se il Diavolo farà un ulteriore rilancio e chissà che in questo senso una mano non possa arrivare dalla cessione di Ismael Bennacer.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il centrocampista algerino, fuori dal progetto tecnico di Max Allegri, è finito nel mirino dell'Al Ittihad, formazione in cui milita N’Golo Kantè che si starebbe spendendo in prima persona per convincere il collega a sbarcare in Saudi Pro League. Bennacer si è preso qualche giorno di riflessione prima di accettare, ma la tentazione è crescente. Gli arabi sono pronti a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro per il Milan e un triennale da 8-10 milioni a stagione per il calciatore.