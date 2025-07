Milan, Pulisic toccato duro nel match con il Liverpool ma non preoccupa

vedi letture

Il Milan ha svolto ieri al HBF Park il suo ultimo allenamento in terra australiana. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è stata una seduta in cui il gruppo rossonero ha spinto forte e in cui si è lavorato tanto sul 4-3-3 che dovrebbe vedersi oggi nell'amichevole contro il Perth Glory (Allegri a volte ha interrotto il gioco per spiegare i giusti movimenti).

Youssouf Fofana e Christian Pulisic hanno lavorato un po' meno intensamente, ma le loro condizioni non preoccupano. L'attaccante americano non è al meglio a causa di un duro colpo rimediato nell'amichevole di sabato scorso contro il Liverpool, terminata 4-2 per il Milan (gol di Leao, Loftus-Cheek e doppietta di Okafor).