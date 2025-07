Musah torna nell’orbita del Napoli? Per ora i diretti interessati smentiscono

Il Milan prosegue il suo pressing per arrivare ad Ardon Jashari, primissimo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Ma intanto in via Aldo Rossi sono al lavoro anche sul mercato in uscita per provare a piazzare gli esuberi e quei giocatori che non sembrano essere centralissimi nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Uno di questi è Yunus Musah che qualche settimana è stata ad un passo dal Napoli. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, nelle ultime ore si vocifera di un ritorno di fiamma del club partenopeo per il giocatore americano, ma per ora i diretti interessati smentiscono questa indiscrezione di mercato.

Qualche giorno fa, Musah ha parlato così dopo l'amichevole a Singapore contro l'Arsenal: "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, siamo stati solidi e non abbiamo concesso gol, poi nel secondo tempo l’Arsenal ha cambiato delle cose e abbiamo avuto maggiore difficoltà nell’uscire palla al piede. Noi siamo molto contenti con questo nuovo staff, ci stiamo allenando bene, ma stiamo capendo nuovi concetti. C'è tanto da imparare da questo e spero che riusciremo a fare bene. Allegri? È un grande mister, ma anche una bella persona. Ci aiuta sia fuori dal campo, che dentro il campo. Sono sicuro ci aiuterà tantissimo quest'anno".