Dopo due 3-5-2, ecco il 4-3-3: dovrebbe essere questo il modulo standard del Milan di Allegri

Dopo le prime due amichevoli giocate con il 3-5-2, per la prima volta Massimiliano Allegri farà scendere in campo i suoi, nel test contro il Perth Glory, con il 4-3-3, modulo che dovrebbe essere quello standard della stagione.

Queste le formazioni ufficiali di Perth Glory-Milan:

PERTH GLORY: Brighitti, Sutton, Wootton, Timmins, Gomulka, Sulemani, Risdon, Ostler, Taggart, Ngo, Katak. A disp.: Sail, O'Neill, Wales, Blair, Bugarija, Lebib, Despotovski, Freney, Majekodunmi, Kuzamba, Anasmo, Knight, Argent. All.: Zdrilic.

MILAN: Maignan; F.Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Comotto, Bondo; Chukwueze, Okafor, Jimenez. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Pittarella, Tomori, Thiaw, Dutu, Magni, Ricci, Fofana, Bartesaghi, Saelemaekers, Musah, Liberali, Leao. All.: Allegri.

DOVE VEDERE PERTH-GLORY-MILAN

Data: giovedì 31 luglio 2025

Ora: 12:20 italiane (18:20 a Perth, Australia)

Stadio: HBF Park, Perth

Diretta TV: Milan TV

Streaming: APP AC Milan



LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

Avversario differente rispetto ad Arsenal e Liverpool...

"Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. Per loro sarà importante misurarsi contro di noi, ma anche per noi sarà un test importante per migliorare la condizione fisica e tattica. È un test importante a livello mentale perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale per quel che riguarda il rispetto dell'avversario".

Potranno essere inseriti giovani italiani in rosa?

"La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro".