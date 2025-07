Desiré Doué non si lascia abbindolare: dice di essere più forte di Yamal

"Chi è il migliore tra te e Yamal?": è stata una domanda posta (e registrata a tradimento) a Desire Doué, stella del 2005 del PSG, ricevendo come risposta, con sicurezza e un sorriso, "Sono io". Il video è diventato subito virale sui social.

IL MILAN INSISTE PER IL FRATELLO DI DESIRE

Tra i vari obiettivi rossoneri di calciomercato ancora da raggiungere, c'è anche quello relativo al nuovo terzino destro. Al momento in rosa c'è Alex Jimenez, che ancora non ha esordito in amichevole in questo pre-campionato, ed eventualmente Filippo Terracciano che sta venendo utilizzato come jolly ora a destra, ora a sinistra. Chiaro che al Diavolo serva almeno un altro calciatore sulla corsia esterna, da mettere in competizione con il giovane spagnolo e che sia un colpo ala Estupinan.

Il primo nome della lista rossonera, come è noto da tempo, è quello di Guela Doué, terzino dello Strasburgo e fratello del più celebre Desiré che quest'anno ha fatto le fortune del PSG. Al momento però il calciatore sembra irraggiungibile perché il club francese ha alzato un muro imponente davanti al suo talento che ha acquistato solo un'estate fa. Titola così il Corriere dello Sport: "Lo Strasburgo spara alto: 30 milioni per Doué". Un'intesa di massima con l'ivoriano c'è ma la richiesta del suo club sembra troppo alta.