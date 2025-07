Xhaka al Sunderland: è ufficiale. È stato pagato 13 milioni più bonus

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Sunderland per l'acquisto di Granit Xkaka per 13 milioni iniziali, più fino a 4 milioni in bonus:

"Il Sunderland AFC è lieto di annunciare l’ingaggio di Granit Xhaka, soggetto all’approvazione internazionale. Il centrocampista arriva dal Bayer 04 Leverkusen per una cifra non resa nota e ha firmato un contratto triennale con il Club dello Stadium of Light.

Presenza costante ai massimi livelli del calcio nell’ultimo decennio, Xhaka ha collezionato 225 presenze in Premier League con l’Arsenal, vincendo due Emirates FA Cup e ricoprendo anche il ruolo di capitano dei Gunners.

Un periodo straordinario ha seguito il suo arrivo alla BayArena nel 2023, quando il Leverkusen di Xabi Alonso ha conquistato il suo primo titolo in assoluto di Bundesliga e la seconda DFB-Pokal, chiudendo una stagione interna da imbattuto e da record. Sedicesimo classificato nel Ballon d’Or 2024, Xhaka è capitano della nazionale svizzera dal 2020 e detiene il record di presenze con 137 partite giocate.

Xhaka ha iniziato la sua carriera con l’FC Concordia Basel prima di trasferirsi all’FC Basel nel 2002, all’età di 10 anni. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile – compresa la militanza nella squadra Under 15 che vinse il campionato svizzero con il 100% di vittorie – è stato promosso in prima squadra da Thorsten Fink nella stagione 2010-11. Ha esordito in UEFA Champions League contro il Debreceni VSC, segnando dopo soli quattro minuti; poco dopo è arrivata anche la sua prima presenza in campionato.

Dopo aver vinto due titoli svizzeri consecutivi, Xhaka è passato al Borussia Mönchengladbach nel maggio 2012, venendo inserito nella squadra ideale della Bundesliga per la stagione 2014-15.

Nel maggio 2016 è iniziata la sua esperienza settennale con l’Arsenal, con cui ha conquistato due Emirates FA Cup, due FA Community Shield e totalizzato 297 presenze. Con i Gunners ha segnato 23 gol e fornito 29 assist, diventando uno dei beniamini dei tifosi all’Emirates Stadium prima di trasferirsi al Leverkusen nel luglio 2023.

Alla BayArena ha vissuto un ulteriore periodo di successi, con la conquista del primo storico titolo di Bundesliga e della DFB-Pokal, in una stagione interna da imbattuti che ha visto il club raggiungere anche la finale di UEFA Europa League.

Xhaka è stato nominato Calciatore Svizzero dell’Anno nel 2017, 2022 e 2023, ed è parte integrante della nazionale dal 2011, avendo partecipato ai Mondiali FIFA del 2014, 2018 e 2022. Il centrocampista 32enne indosserà la maglia numero 34".