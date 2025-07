Dal Belgio: Jashari fa sapere di non voler più giocare nel Bruges. Ma il club belga non lo vuole mollare

I commenti di oggi dal Belgio non danno aggiornamenti di chissà quale entità sulla vicenda Ardon Jashari, ma confermano quanto più volte emerso nelle ultime settimane e, soprattutto, nelle ultime ore: "Il Milan - scrive Nieuwsblad - è ansioso di rinforzare la sua rosa con Ardon Jashari, ma il Club Brugge non vuole mollare. Nonostante le difficili trattative, Jashari stesso desidera ancora trasferirsi nei giganti della Serie A". HLN aggiunge un particolare molto siginficativo: "Lo svizzero ha fatto sapere di non voler più giocare per il Bruges".

Il punto

L'offerta del Milan per Jashari è strutturata nella seguente modalità: 33,5 milioni di parte fissa più 2 milioni in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri almeno una volta nei prossimi cinque anni; gli altri due milioni restanti, per arrivare ad un pacchetto complessivo di 38 milioni, sono più complicati. Si tratta, dunque, di 35,5 milioni di euro praticamente garantiti per arrivare ad un totale di 38 milioni di euro, a fronte di uno Jashari che, solo un anno fa, veniva pagato 6 milioni di euro dal Bruges al Lucerna e che sta facendo di tutto per trasferirsi in rossonero. Il Bruges non ha ancora rifiutato ufficialmente, ma è questo ciò che fanno intendere i dirigenti del club belga. Il Milan, però, non demorde: ha intenzione di riallacciare i rapporti diplomatici per provare a portare a termine la trattativa più complicata dell'anno.