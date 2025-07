Tomori: "Adesso siamo già solidi in fase difensiva. Allegri? È sempre chiaro con le istruzioni e le cose che vuole da me"

Intervistato dai microfoni di Milan TV, Fikayo Tomori ha fatto il punto sul momento che sta vivendo la squadra in attesa dell'ultima delle tre amichevoli di questa tournée che vedrà il Milan impegnato giovedì all'Optus Stadium contro il Perth Glory alle ore 12.20 italiane: "Vincere qualsiasi partita è una buona sensazione. Abbiamo fatto una buona partita (contro il Liverpool, ndr), e si siamo contenti perché è parte della nostra preparazione. Siamo contenti, adesso andiamo a Perth per giocare un'altra partita e concludere bene questa tournée".

Su mister Allegri e le istruzioni di campo

"Il mister è sempre chiaro con le istruzioni e le cose che lui vuole da me. Anche con tutta la squadra. Adesso siamo più solidi in fase difensiva. Abbiamo la fiducia di difendere bene perché sappiamo che abbiamo attaccanti forti. Adesso la condizione fisica è migliore rispetto a quella di due settimane fa. Ci sentiamo bene in campo e vincere contro il Liverpool è una cosa buona visto che loro sono una buonissima squadra".