F. Galli: "La butto lì, consapevole di alzare un polverone: ma cosa ha combinato Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno?"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso sul calciomercato del Milan: "Tirando le somme, restano ancora tre urgenze: la prima riguarda il ruolo di terzino destro e qui la butto lì, consapevole di alzare un polverone tra i tifosi: ma cosa diavolo ha combinato Davide Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno? Tra l’altro la cifra che verrebbe risparmiata in quel ruolo potrebbe essere destinata, insieme a quelle provenienti delle recenti cessioni (a proposito, bravo Tare se le cifre che si leggono su Emerson Royal sono vere e soprattutto a titolo definitivo), su un altro obiettivo come, ad esempio, la seconda urgenza, un centrocampista completo e di personalità (Jashari?), oppure la terza urgenza, un attaccante che garantisca la doppia cifra di goal – perché non accontentare la Juve e puntare forte su Vlahovic se è vero che il nostro Max lo vuole? Senza nulla togliere al Bebote, finora assente giustificato al ritiro precampionato e, comunque, ancora un’incognita dopo quanto visto nella scorsa stagione, è certo che per ogni ruolo – e in particolare per la punta - servono due alternative di alto livello".

COMPLICATE LE PISTE DOUE E SINGO

Tra i tasselli che mancano al Milan in questo mercato estivo c'è anche il terzino destro. Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi addii in questa zona di campo: Calabria è andato via a gennaio, mentre nelle scorse settimane hanno salutato Walker, Florenzi ed Emerson Royal. Come riferisce stamattina Tuttosport, il primo obiettivo per questo ruolo è sempre Guela Doué, giocatore dello Strasburgo che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire contro i 22-23 milioni prospettati dal Diavolo. E' quindi una pista piuttosto complicata, così come quella che porta a Singo del Monaco, anche lui valutato 30 milioni.

Ieri mattina, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Emerson Royal al Flamengo con questo comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo. Il Club rossonero ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".