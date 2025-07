Visnadi: "L'altro grosso nodo del Milan è il centravanti ed è molto strano perché lo aveva già preso a gennaio"

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso a Radio Radio sul calciomercato del Milan: "L'altro grosso nodo del Milan è il centravanti ed è molto strano perché il Milan il centravanti lo aveva già preso a gennaio. Gimenez è stato bocciato senza aver fatto le scuole dell'obbligo. Era stato pure pagato da giocatore importante e non va già più bene. Ora stanno provando a prendere Vlahovic, ma lì bisogna aspettare dopo Ferragosto, quando la Juventus dovrà cederlo a prezzo di saldo".

Il punto su Jashari

L'offerta del Milan per Jashari è strutturata nella seguente modalità: 33,5 milioni di parte fissa più 2 milioni in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri almeno una volta nei prossimi cinque anni; gli altri due milioni restanti, per arrivare ad un pacchetto complessivo di 38 milioni, sono più complicati. Si tratta, dunque, di 35,5 milioni di euro praticamente garantiti per arrivare ad un totale di 38 milioni di euro, a fronte di uno Jashari che, solo un anno fa, veniva pagato 6 milioni di euro dal Bruges al Lucerna e che sta facendo di tutto per trasferirsi in rossonero. Il Bruges non ha ancora rifiutato ufficialmente, ma è questo ciò che fanno intendere i dirigenti del club belga. Il Milan, però, non demorde: ha intenzione di riallacciare i rapporti diplomatici per provare a portare a termine la trattativa più complicata dell'anno.