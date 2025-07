Dove vedere Perth Glory-Milan in diretta TV, streaming e web

Dopo aver battuto il Liverpool a Hong Kong il Milan è volato in Australia, più precisamente a Perth, per continuare la preparazione e giocare la sua terza, e ultima, amichevole di questa tournée tra Asia e Oceania contro i padroni di casa del Perth Glory. Quella di giovedì alle ore 12.20 italiane (18.20 australiane) non sarà la prima volta della formazione rossonera all'Optus Stadium, visto che il 31 maggio 2024 il Milan affrontò proprio a Perth la Roma in un'amichevole terminata 5 a 2 a favore dei giallorossi.

La partita contro il Perth Glory sarà visibile sul canale TV di Milan TV e in streaming sull'app ufficiale del club. Inoltre restate su MilanNews.it per seguire il consueto live testuale così come tutti gli aggiornamenti del pre e del post gara.

DOVE VEDERE PERTH-GLORY-MILAN

Data: giovedì 31 luglio 2025

Ora: 12:20 italiane (18:20 a Perth, Australia)

Stadio: Optus Stadium, Perth

Diretta TV: Milan TV

Streaming: APP AC Milan

Web: MilanNews.it