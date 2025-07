MN - Schick al Milan? L'agente: "Ritengo difficile la sua partenza quest'estate, anche se tutto è possibile"

L'ex attaccante della Repubblica Ceca Pavel Kuka, oggi agente Patrik Schick, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in merito al futuro dell'attaccante del Bayer Leverkusen, il cui nome è stato accostato anche al Milan nel corso di questo calciomercato.

Sulle probabilità di Patrik Schick di tornare in Italia già da questa estate con il Milan che lo sta seguendo:

"Nel calcio può succedere di tutto. Però piano: Patrik ha un contratto di due anni ancora con il Leverkusen. Vediamo quello che succederà in futuro. Anche se tutto è possibile. Personalmente ritengo difficile una sua partenza quest'estate perché il Leverkusen ha già ceduto tanti giocatori. Sportivamente sarebbe un colpo duro se oltre ai giocatori che sono andati via (Wirtz, Xhaka, Tah e Frimpong ndr) il club cedesse anche uno dei più forti che sono rimasti in rosa come Schick."

di Alessandro Schiavone